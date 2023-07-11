看準企業及學生對於資安訓練的需求，叡揚的資安學程推出「安全達人養成計畫」，結合安全程式學習平台Secure Code Warrior，並舉辦實體的資安戰士挑戰賽，為參賽者打造一個真實且具挑戰性的學習環境，今年的參與人數更是創下新高，近600人報名參加，其中包括來自150多家企業人士和60所大專院校的學生。

Secure Code Warrior安全程式學習平台，提供豐富學習模組、支援60多種軟體開發語言和框架，搭配真實程式碼與互動式學習機制，讓開發人員可快速理解與避免常見的安全漏洞和弱點，不同於傳統「填鴨式」的培訓方法，提供兼具廣度和深度及實戰性的學習資源。

隨著軟體開發從瀑布式到敏捷式開發(Agile)，軟體發行作業變得更為頻繁，DevOps的概念越趨成熟。資安意識提升，在快速交付的同時考量品質及軟體安全也成為企業必須注重的議題。叡揚AVC應用程式弱點整合平台整合版本控管、源碼掃描、單元測試、靜態掃描、動態掃描、負載測試、壓力測試、建置及佈署工具，提供 Web-base平台，以統一管理介面制定完整且具有彈性自動化作業程序，目前已成功推入金融單位，讓軟體開發對各團隊、各專案風險統計、趨勢一目了然，易於推動持續整合與持續交付軟體開發流程，同時整合企業安全開發流程管理。

程曦上半年新接12個年約專案，其中政府部門以疫後強韌經濟措施為主，目前公部門業務佔整體營收的7成；企業市場則以醫美、電商及3C產業的成長最為明顯，以過往年約客戶平均續約率達9成來看，公司整體營運可望維持穩健成長。

程曦規畫下半年成立全新的數位轉型顧問諮詢部門，以豐富的營運管理經驗，搭配生成式AI技術，以機器人訓練機器人，提供更完善的智能客服優化服務。