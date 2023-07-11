臺企銀6月自結合併淨收益創29.33億元次高，月增17.48％、年增16.81％，提存前稅前淨利13.78億元，月增10.86％、年增6.63％。惟稅前淨利8.28億元，月減33.25％、年減13.76％，稅後淨利7億元，月減30.05％、年減17.29％，雙創1年低點，每股盈餘約0.09元。

臺企銀表示，6月提存前稅前淨利穩定成長，惟為持續強化風險承擔能力，6月增提備抵呆帳，各項提呆費用跳增達5.5億元，使整體獲利表現下滑。不過，累計上半年各項提呆費用8.14億元、仍年減達17.28％，挹注獲利成長動能增溫。

臺企銀說明，為加速資本累積提升各項資本適足比率，以強化對中小企業疫後振興授信量能，今年前5月在資產品質可控範圍內降低備抵呆帳提列，截至6月底逾放比0.18％、備呆覆蓋率700.86％，皆優於去年底水準，惟與國銀平均數據相比仍有進步空間。

為追趕標竿同業，同時滿足國際金融監理趨勢及提升風險承擔能力，臺企銀對此將以「晴天儲糧」精神增提備呆準備、提升備呆覆蓋率，以因應未來景氣市況變化，保持整體資產與財務體質良好。

臺企銀截至6月底合併每股淨值續升至14.04元。臺企銀表示，隨著近年積極開創多元獲利，且受惠台美利差擴大，使金融交易淨收益及手續費淨收益提升，挹注整體獲利表現上揚，對全年營收表現維持審慎樂觀。