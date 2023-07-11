信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前實務上碰到因為央行第二套管制上限，而影響到買賣交易的比例仍低，主要客戶大概也知道第二套房貸通常條件都不會太好，但的確少部分或者有打算換屋的人，會因此而受到影響，央行此次針對換屋自用客釋出善意，只要和銀行切結，並在1年內將第一套房屋出售並清償債務完成塗銷，就可以不受貸款成數7成上限管制，也可解讀央行還是針對非自用進行成數管控，並非針對自用出手。

央行明確規範，特定地區的第二套房貸，若切結約定下列事項，可以不受貸款成數上限7成之規定，包括(一)借款人應於特定地區第2戶購屋貸款撥款後1年內，將第1戶房貸擔保品出售及完成產權移轉登記，且清償債務並塗銷第1戶房貸之抵押權，以及不得以轉貸等方式規避上開事項。

(二)借款人違反切結事項之不利違約效果，包括：立即收回貸款成數差額；追溯自撥款日起，按貸款餘額計收罰息；加收以轉貸等方式規避切結事項之違約金。