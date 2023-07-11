美女主播張齡予去年11月生下兒子「小班長」後，於今年初復出並轉換跑道成為節目主持人；不過她近期身體健康卻亮起紅燈，她透露，先前發現身上有莫名長大的瘤，趕緊動手術進行切除並進行化驗，所幸檢查結果為良性，而她也藉此呼籲大家要多注意自己身體的變化。

張齡予昨（10）日於臉書發文表示，自己身體有兩處出現狀況，一個是體內腫瘤莫名長大，另一個則是聲帶潰爛，「上週去切除一個莫名長大的瘤，經過化驗後確定是良性，聲帶潰爛的部分，也在逐漸好轉，肉沒有繼續爛下去，只是需要時間恢復」，張齡予坦言，這樣的情況「真是可喜可賀」，最後她也提醒「大家要注意身體健康，每天洗澡要檢查自己的變化，包括突然長大的痣，都要謹慎以待」。

貼文曝光後，許多網友留言：「平安健康，注意身體，多多休息，加油加油」、「太好了沒事就好，好好在家休息等完全康復再出來做想做的事」、「健康就好！早日康復」、「保重身體，當了媽媽之後真的會很注意自己的身體健康，為了陪伴孩子長大」。

事實上，張齡予生下兒子10天後，因剖腹產傷口感染，二度進入手術室，術後因為必須靠抗生素治療，張齡予表示，那段時間相當崩潰，幾乎每天都在哭，甚至差點患上產後憂鬱，「小班長自己在醫院住了10天，我真的不敢看他小小的一個人在醫院」，所幸在經過休養後，她與兒子身體狀態都已恢復。