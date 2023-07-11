54歲資深女星王彩樺，憑藉不計形象的親民作風收獲觀眾喜愛，在歌唱與戲劇領域均有亮眼表現，1首翻唱曲〈保庇〉更是讓她被封為「台灣濱崎步」。近日她卻無預警曬出挺著超巨凸肚的搞笑美照，震撼宣布：「我懷孕了。」消息曝光後立刻嚇壞大批網友，還有不少人狂刷「恭喜」，而真相也隨之曝光。

FB粉專坐擁36萬粉絲追蹤的王彩樺，不時會分享工作側拍與生活紀錄，10日她突然曬出2張停車場旁的全身照，只見她將柔順秀髮綁成麻花辮，頭頂繫上鵝黃色的寬髮帶，穿著同色系的碎花小洋裝，腳上搭配純白踝襪與平底鞋，看來十分文青風，和後方現代感十足的汽車形成強烈對比。

不過仔細一看，王彩樺雙手插腰用力將肚子挺出，乍看下跟即將臨盆的孕婦沒兩樣，而她也在貼文內簡短表示「偶懷孕了」，並附上2個笑到哭的表情符號，不過王彩樺早在4月記者會上就坦承「停經2年」，此次造型應只是配合拍攝需要。

網友們紛紛留言回覆：「恭喜夫人，賀喜夫人」、「增產報國，非常好」、「大小公主有弟弟妹妹了」、「大大的肚肚好美！再生一個」、「秒變身最美孕婦」、「超清純孕婦。」、「天氣艷熱 多補充水份 拍戲辛苦了」連藝人梁赫群都笑問：「孩子的爸爸是誰？」