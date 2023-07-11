據各家金控自行申報在公開資訊觀測站資料，整體14家金控自結6月稅後盈餘707億元，較去年同期成長1.8倍；單月獲利前段班的金控依次為富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)、開發金(2883)、元大金(2885)、新光金(2888)及第一金(2892)。值得留意，新光金在經營層結構改組後，首度公布的單月獲利就出現大躍進。

至於每股獲利（EPS）上半年在1元以上者，依次為富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、元大金(2885)及第一金(2892)。

而上半年累計獲利排名前段班的金控則依次為:富邦金、國泰金、中信金、兆豐金(2886)、元大金、第一金及玉山金(2884)。

整體而言，6月金控獲利大躍進，主要因提早迎接股利入帳高峰，此外，台股6月攻上萬七大關，股市人氣回籠，交易量大增，金控旗下證券獲利都有翻倍成長，加上防疫保單理賠也邁入尾聲，產險公司紛紛由虧損轉為盈。