此次光寶科於「2023慕尼黑上海電子展」以車用光電半導體、感測解決方案為焦點，全面展示智慧光源/照明、光耦隔離、智能感測三大核心技術應用，光寶首度展出自主研發的獨家夜光LED號誌燈，針對智慧光源與照明，光寶將於現場展示全系列車用Mini LED系列產品、以及自主研發的夜光LED號誌燈，光寶車用Mini LED具有高亮度、高對比、高解析與薄型化等特點，可應用於格柵燈及車尾燈做為訊息溝通顯示，除能以流暢的動態畫面打造個性化設計，還能清楚呈現圖片、文字多元訊息，有助提升行車安全。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶科技長期致力於開發高性能、低汙染的光源及光電半導體技術，在新一代的產品開發上，以低碳設計作為研發核心，提高再生材料比例、減少材料使用、提高能源轉換效率來回應低碳永續，朝向光寶下一代產品將減碳5%的目標邁進，全方位提升碳競爭力，此次展出的夜光LED號誌燈，即為光寶獨家自主研發綠色低碳技術的實力展現。

再者，光寶為全球第一家取得車用AEC-Q102認證的光耦領導廠商，近期又再取得車規AEC-Q101認證，符合車廠對於安全與可靠度驗證的需求，會場將展示甫通過認證、可負載1800V電壓的小型光耦合繼電器(MOSFET輸出)(LTX-7258S-TA1-A)。此項光耦繼電器採用最新第三代半導體碳化矽(SiC)材料製成，大幅增加電壓負載能力與耐用度，能解決市場對於新能源儲能系統、和電動車電池管理系統所面臨的電源技術挑戰。

光寶長期深耕智能感測應用領域，此次展出多款先端的紅外線光學感測方案，其中包含今年與客戶合作開發的iToF(深度感測模組)方案，突破iToF系統精度，有效提升安全層級，成功導入金庫人臉識別應用。光寶本次展出的VCSEL封裝產品，主要應用於3D深度感測模組(iToF)，具有高均勻性、高反應速度、極佳之散熱性等特色，為客戶提供多種視野(FoV)和封裝尺寸選擇，滿足多元應用要求。