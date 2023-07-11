台中市霧峰市場的「排隊美食」阿滿麵線11日凌晨5時傳出火警，火勢一路延燒到隔壁店家，不時發出火花爆裂的聲響，消防人員獲報趕往現場灌救，目前持續清查有無人員受困，詳細起火原因尚待進一步調查。

事發於11日凌晨5點5分左右，當時阿滿麵線 老闆在攤位備料，準備早上營業，未料疑似因瓦斯管線有狀況引發起火燃燒，老闆發現後先逃離攤位。

火勢延燒到其他攤位，不時傳出火花爆裂聲響，台中市消防局獲報後立即出動第三大隊、轄區霧峰分隊等4個單位，出動各式消防車12輛、消防人員40名前往救火，由副大隊長凃政宏擔任現場指揮官。

消防人員到場發現是3層RC建築物，其中1樓火煙竄出，立即布署水線搶救，所幸無人員傷亡，詳細起火原因尚待火調人員進一步調查釐清。

台中市消防局說明，據報現場是換裝瓦斯桶過程因開關無法關閉，漏氣遇明火而起火燃燒，延燒1戶。火勢於5時35分控制，6時5分撲滅，燃燒面積合計約40平方公尺、財損待查。

據悉，阿滿麵線是當地的平價美食，鮮肥的蚵仔搭配順口的麵條，每每用餐時間都引發不少民眾排隊，除了霧峰市場外，樹仁商圈也有一家。