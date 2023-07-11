【專訪柯文哲】享受直球對決的總統參選人！曝行政院長理想型？跟朱立倫沒通過電話！欽點館長當體育署長？大嗆新潮流！｜李明賢 柯文哲【鄉民監察院】

民眾黨2024總統參選人柯文哲昨（10）日接受專訪時談到鴻海創辦人郭台銘，自爆最近完全不敢接對方電話外，還說郭完全是以商業大老的思維在活動，但在政治上卻會讓人感覺很奇怪，並爆料郭過去到處兜售不分區立委的名單，「他給我7個，我就挑了1個，我就挑高虹安」。

柯文哲昨（10）日在網路節目《鄉民監察院》接受主持人、國民黨台北市議員李明賢專訪，談到對手侯友宜與賴清德時，他認為選總統要事先做很多準備，如他自己出訪美國就先讀了一個月的書，各種問題都要先預想好答案，因此認為侯還沒做好選總統的準備；柯還提到，賴是一位很拘謹、死板的人，自爆第一次跟賴吃飯就吃了3個小時，明明是大熱天，賴還穿西裝、板凳坐三分之一，「這實在是非常人」。

李明賢追問，傳郭台銘打算併購民眾黨，想知道柯文哲最近跟郭有何互動？柯則坦言「他打電話給我，我看了就嚇到，不敢接電話！」柯文哲說，郭有很多策略，不只想併購民眾黨，第一優先其實是併購國民黨，最後才是獨立參選。

柯文哲指出，郭台銘是大老闆，A計畫行不通就執行B計畫，在商業上是對的，可是這種行為在政治上卻會顯得很奇怪，「上次也是一樣，他拿名單給我說不分區立委推薦，我那時候挑高虹安，其他剩下6個他就拿去親民黨又再兜售一遍，我說奇怪，怎麼有人這樣？」

李明賢聽完後驚呼「你這樣爆料他拿名單喔？」不過柯文哲不以為意，再度說「有啊，他給我7個，我挑1個，我挑高虹安。人家問為什麼，那叫稀有性，理工女就稀有性，所以我挑她，我跟她interview覺得不錯，所以就挑，其他就退貨」。