大聯盟明星賽全壘打大賽今登場，參賽者8人包含大都會阿隆索（Pete Alonso）、藍鳥小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）、水手J-Rod（Julio Rodríguez）、道奇貝茲（Mookie Betts）、光芒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）、金鶯羅許曼（Adley Rutschman）、白襪羅伯特（Luis Robert Jr.）。

比賽採用3輪單淘汰賽，前兩輪3分鐘，決賽輪2分鐘，打出1支440呎以上的怪物轟可以獲得30秒獎勵時間（最多60秒）。打者可以在正規時間叫1次45秒的暫停休息。高種子順位的打者後攻，只要比對手多1轟就宣告勝利。

大都會阿隆索。（美聯社）

首輪對戰結果

阿羅薩雷納（24轟）vs 賈西亞（17轟）

羅許曼（27轟） vs 羅伯特（28轟）

小葛瑞洛（26轟） vs 貝茲（11轟）

J-Rod（41轟） vs 阿隆索（21轟）

第8種子羅許曼首輪打出27轟相當優秀，但是第1種子羅伯特更強，他正規時間就追平了27轟，還有滿滿的60秒獎勵時間，追加1轟就順利晉級次輪。在老婆鼓勵下前來嘗鮮的貝茲，力量顯然不太夠，前1分鐘只敲了兩轟，30秒獎勵時間也掛零，敵不過正常發揮的小葛瑞洛。

首輪的重頭戲是地主球星J-Rod對戰北極熊阿隆索，J-Rod果然沒讓西雅圖球迷失望，正規時間就大爆發敲了首輪最高的32轟，更在獎勵時間60秒追加到41轟。即使是阿隆索也只能黯然吞下敗仗，他看來提不起勁，連續兩屆都是遭到J-Rod擊敗。

光芒阿羅薩雷納(中)拿手機與遊騎兵賈西亞合影。（美聯社）

次輪對戰結果

阿羅薩雷納（35轟）vs 羅伯特（22轟）

J-Rod（20轟） vs 小葛瑞洛（21轟）

羅伯特敲出首輪最遠的470呎怪物轟，次輪又是一發484呎怪物轟震驚全場，但他次輪遇到強敵，阿羅薩雷納正規時間就30轟，最終淘汰了羅伯特。J-Rod首輪爆發完可能累了，次輪正規時間直接減半剩下16轟，小葛瑞洛看得出也有點疲勞，但還是穩定發揮在正規時間就追平，在獎勵時間追加1轟獲勝。