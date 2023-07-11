李玟富尪被爆想爭奪遺產 傳結婚12年開銷都由她負責

歌壇天后李玟5日輕生驟逝，享年48歲，不過與她頻傳婚變的老公Bruce，先前發訃聞竟稱李玟是「親愛的妻子」慘遭砲轟，又被二姐李思林爆料是「偽富豪」，當年辦婚禮共花費6億，全由女方出錢，如今更有大陸微博主揪出Bruce一行為，引發諸多網友不滿，怒轟他根本是不要臉。

大陸娛樂博主《密斯特扒》將李玟二姐李思林的爆料歸納出三點，第一、李玟老公是個大騙子、偽富豪，真實身分是個領年薪300萬港幣的公司小領導，第二、李玟利用資源和人脈，把Bruce偽裝成超級富商，甚至捧到富豪榜，第三、兩人雖然分居兩年，卻為了財產分割問題爭執，像是李玟把資產全留給母親和姐姐，據悉就讓男方十分不滿。

對於近來種種爆料，大陸微博主《密斯特扒》指出李玟當年嫁給外籍老公時，很多人覺得她一心想嫁入豪門，根本就是貪慕虛榮，如今證實李玟才是真正的豪門，即便忍著外界種種非議，也要維護好老公的形象，該博主更驚爆「兩人結婚12年，生活上吃的用的別墅都是李玟支付，沒想到最後還想拿到李玟的遺產」，讓網友直呼不敢相信。

如今傳出Bruce認為李玟遺囑有可能是假的，因此要找律師推翻李玟的遺囑，似乎是想繼承遺產，根據《三立新聞網》報導，李玟二姐做出回應：「我不是Bruce代替不了他，自己去問他吧」。

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