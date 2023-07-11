數位聯準會官員周一表明央行需要進一步升息以降低仍然過高的通膨，但當前貨幣政策的緊縮周期正在接近尾聲。

周一收盤，道瓊指數漲209.52點或0.62%，報33,944.40點。標普500指數漲10.58點或0.24%，報4,409.53點。那斯達克指數漲24.77點或0.18%，報13,685.48點。費城半導體指數漲73.87點或2.06%，收3,651.60點。

標普500指數11大類股漲跌互見，工業類股漲1.39%，表現最佳；其次為醫療類股漲0.81%。通訊服務類股跌0.92%，跌幅最大。科技股幾近收平，微跌0.02%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲1.20%。

重量級科技股僅Meta和網飛收高，分別漲1.23%和0.82%。推特（Twitter）競爭對手、由Meta推出的全新社群平台Threads推出短短5天，用戶數即突破1億大關，速度超越爆紅的AI聊天機器人ChatGPT，成為最快速成長的社群媒體之一。

微軟跌1.60%，蘋果跌1.09%，亞馬遜跌2.04%，Alphabet跌2.54%，特斯拉跌1.76%，輝達跌0.76%。

投資人焦急地想知道通膨壓力是否繼續放緩，好更加了解利率前景。市場普遍預期聯準會本月將升息25個基點。

周三發布的CPI報告料將顯示美國的總體通膨率放緩至3.1%，較去年同期的9.1%顯著降溫，並創下2021年初以來新低。

雖然市場仍然預期聯準會本月將升息，但CPI轉弱或許會降低9月進一步升息的風險。

根據期貨市場數據，目前操盤手認為聯準會本月升息25個基點至介於5.25%～5.5%的可能性約為90%。

由摩根大通、花旗、富國銀行等數家大型銀行打頭陣，標普500指數成分股即將進入業績密集發布期。根據Refinitiv的IBES數據，分析師預期第二季美股獲利將較去年同期減少6.4%。

美國交易所成交量為102.0億股，過去20日全日均量為110.9億股。

紐約證交所上漲與下跌股數比為2.23：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.06：1。

標普500指數有28檔創52周新高、4檔創新低。那斯達克指數有59檔創新高、47檔創新低。