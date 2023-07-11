根據最新市場分析顯示，整體製造業庫存去化進度比預期落後，可能到今年第四季才有辦法改善到合理的水位，加上上半年電商大型促銷活動未見消費力顯著恢復，目前對於通路市場暫持謹慎觀望態度。

所幸AI熱潮方興未艾，新一代高速運算需求隨著AMD、NVIDIA伺服器新平台陸續問市，雖然目前量能不大，但已開始牽動伺服器DRAM／Enterprise SSD需求。因此十銓長線發展趨勢不變，看好後續5G、AI、伺服器對記憶體需求，將重點放在B2B領域DDR5/SSD的技術整合逐步提升營收貢獻。

十銓秉持多角化經營策略，持續朝穩健成長的目標邁進。2023年十銓科技台灣經銷商年會於6月中圓滿落幕，一直以來與代理、經銷商建立良好互惠共利合作關係，持續加強產品與服務，推升整體品牌競爭力。同時，布局線上線下整合，透過各大社群媒體和影音平台進行KOL、網紅電商直播導流、短影音等全方位行銷推廣，大幅提升品牌曝光與聲量。