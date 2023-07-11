近日天氣炎熱，許多民眾回家第一件事就是開冷氣，不過也會擔心電費爆表，台電分享吹冷氣省電撇步，除了「調高1度省電6％」外，也要記得2至3周清洗一次濾網，能省電達10％。

《台電電力粉絲團》發文指出，最近天氣熱爆，「不打開冷氣，可能身體會熱到趴；一直開冷氣，就怕荷包會瘦巴巴。」吹冷氣只要2個步驟，就可以省下不少電費。

台電分享省電方法，首先是冷氣溫度，「調高1度就可省電6％」；另外也要記得定期清洗濾網，大約2至3周洗一次，可以省電達10％。

如果要購買新冷氣，台電提醒，記得優先選擇具節能標章、能源效率1級的產品，因為能源標示1級跟5級相比，1級「可以省電37％」。

台電之前也曾提醒，冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度會高功率運轉，是最耗電的時候，因此剛開冷氣要避免把溫度調太低，溫度設定在26到28度，搭配電風扇或循環扇來幫助空氣對流，就能涼得快。