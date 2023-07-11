中國大陸外交部消息，全球共用發展行動論壇首屆高級別會議10日在北京舉行。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅指出，全球發展倡議不是中方的獨奏曲，而是各方的交響樂。

王毅首先宣讀大陸國家主席習近平的賀信。他表示，賀信表明了中方推進聯合國2030年可持續發展議程的真誠願望，展示了落實全球發展倡議的堅定決心，也擘畫了構建人類命運共同體的宏偉願景。2021年，習近平提出全球發展倡議，兩年來，中國攜手各方合作夥伴，推動全球發展倡議走深走實，重振國際發展議程，開展眾多合作項目，建立了廣泛合作網路，改善了各國人民生活。

王毅表示，全球發展倡議不是中方的獨奏曲，而是各方的交響樂。中國是世界上最大的開發中國家，是全球南方陣營的當然成員，將爭取更多積極、有效、可持續的舉措推動倡議落地，在支持發展優先議程、優化發展項目培育、破解發展融資瓶頸、拓展發展合作方式、加強三方發展合作、支持青年引領發展等六個方面採取行動，與世界各國共創發展未來。

索羅門群島總理蘇加瓦瑞、坦尚尼亞總統哈桑、辛巴威總統姆南加古瓦、柬埔寨首相洪森、巴基斯坦總理夏巴茲、聯合國前祕書長潘基文、白俄羅斯第一副總理斯諾普科夫、寮國副總理兼外長雪倫賽等以線上線下方式出席並致辭。158個國家和國際組織代表應邀出席。