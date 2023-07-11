中方最新航母「福建」艦上的3號電磁彈射跑道頂棚似乎已拆除，邁向重大的里程碑。

中方最新航母「福建」艦上的3號電磁彈射跑道頂棚似乎已拆除，而軍事分析家認為，這顯示艦載機彈射試飛即將展開。

據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，軍迷周一在微博上張貼的照片顯示，「福建」艦艦島管制塔已安裝了一系列雷達系統。

台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，幾個月前「福建」艦的電磁彈射系統就已安裝完成，為艦上提供了穩定的電力供應。他認為，下一步應該是測試殲-15T艦載戰機。此外，他指出，相片內的雷達系統應該包括和055型大驅，還有052D型驅逐艦一樣的主動電子掃描陣列（AESA）雷達，而這意味著海試隨即可能展開。

殲-15T是殲-15的升級版，為了配合電磁彈射系統而裝備。從2021年殲-15T的照片在社群平台上開始流傳起，軍迷就在追蹤它的研製，據悉多年前中方海軍就在遼寧省興城艦載機綜合試驗訓練基地進行試飛。

Is China’s Fujian aircraft carrier counting down to a catapult take-off test? https://t.co/hJlypcJwUk — South China Morning Post (@SCMPNews) July 10, 2023

殲-15艦載機

而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，自從中方1年前推出電磁彈射系統後，仍在不斷改進。他認為，歷經1年多的校驗後，如今是確保殲-15T試飛能在年內完成試飛的時候了。周晨明說，相關時間可能落在8—10月間。「對這類高精密的武器系統來說，確保安全仍是最高要務，要是8月沒辦法準備好，那目標可能會訂在[中共建政的] 10月1日。」

另一方面，中方軍事航空專家傅前哨說，唯有「福建」艦首度海試順利，殲-15T才會試飛。「福建」艦是解放軍第3艘航母，也是至今最先進的一艘。呂禮詩說，要是美國介入台海衝突，它可望在解放軍「反介入與區域阻絕」（A2AD）戰略中扮演要角。他並指出，「福建」艦發展的進程可能顯示，解放軍要致力達成「2027 年建軍百年」時，成為全面現代化部隊的短程目標。至於另外兩個目標，則是2035年完成軍事現代化，並在2050年中成為能與美國匹敵的世界級軍隊。