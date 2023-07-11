洪煥哲指出，桃園倉儲物流區域主要分為兩大區塊，首先是在桃園機場周邊，包括大園、蘆竹、觀音等區，因鄰近機場與台北港的運輸動線，成為電商設立倉儲物流的主要存貨據點，目前新建倉庫成交租金，每月每坪最高已突破900元。再來是國道1號沿線各交流道周邊，包括中壢、平鎮、楊梅等區域，則受到大型第三方物流業者的青睞，可透過高速公路將商品或設備快速運送到全台南北各地，每月每坪租金也站穩700至800元的行情。

此外，近年來半導體等高科技產業南移，進一步帶動就業及定住人口，台南也成為倉儲物流的新興聚落，提供第三方物流業者很大的發展空間，除生活必需品的倉儲需求以外，電子零組件、產品的倉儲需求將成為南部發展主力，已吸引科學城物流及DHL等業者提早佈局。熟悉倉儲物流市場的高力國際資本市場及投資服務部周達人經理進一步說明，投資倉儲物流可帶給投資人長期穩定的租金收益，而投資高額的建置成本，妥善的倉儲空間規劃更是決定投資成敗的關鍵因素，因此尋求專業商仲顧問意見，能更快速了解市場需求、倉庫規格、投報分析等投資建議，以成功獲取投資效益。

根據高力國際對於市場脈動的掌握，桃園、台中及台南因擁有人口紅利及產業群聚效應，尤其是在高速公路交流道周邊或鄰近科學園區的區域更受青睞，高力國際目前掌握5筆適合倉儲投資標的，由北至南依序為桃園龜山3,000坪、桃園平鎮15,000坪、台中烏日8,800坪、彰化埔心9,000坪(現況有地上物)，以及台南山上約4,200坪，土地面積合計高達四萬坪，都是很值得投資人評估進場布局的絕佳機會。