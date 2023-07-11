美國正妹Katherine分享，一名英國女生Ann和老公一起定居在台灣，當初會選擇台灣是因為她懷孕了，而台灣的醫療體系正好符合他們的需求，因此他們就來台灣開始了新生活，後來某天Ann要去打疫苗卻不小心在捷運忠孝敦化站弄丟了居留證，最後找回來的方法讓她至今都覺得不可思議，因為從沒想過是被百萬YouTuber找到。

美國正妹Katherine在《不要鬧工作室》的影片中分享，一位英國女生Ann來台定居，在疫情期間要去打疫苗，卻在捷運忠孝敦化站意外弄丟了外國人居留證，沒想到隔天節目主持人強尼回自家公寓，竟在一樓的公布欄上看到一張外國人的居留證。

Katherine表示，整件事情很神奇，因為強尼並不是住在忠孝敦化站附近，而是住在離案發現場有點距離的中正紀念堂，2個地點差了7個捷運站。而強尼看到居留證後，上網搜尋失主。隔了幾天，竟真的收到失主的訊息「可以在下班後去拿回居留證！」

Katherine指出，兩人如期見面，主持人強尼表示，Ann來拿居留證的時候還帶了巧克力來感謝他，他也告訴Ann說，他的工作是採訪外國人，因此想詢問Ann能否接受採訪。可是Ann很害羞又希望能保有隱私權，因此就改由她來向大家轉述整個故事。

Katherine說，她很喜歡Ann的故事，她跟老公一起搬來亞洲找新工作，而他們最後選了台灣，因為當時Ann正好懷孕了，經過多方評估，他們認為台灣的醫療體系跟他們的需求比較符合，所以最後就這樣在台灣定居了。

Katherine也說，在Ann來台灣以前，就曾經聽說過台灣人很友善，但她還是很驚訝，自己遺失的居留證竟能重新找回來，而且還是透過網路的方式。