瑞典總理克里斯特森今天表示，他「很開心」瑞典與土耳其總統艾爾段達成協議，讓土國支持瑞典加入北約，兩國將繼續共同打擊組織犯罪與恐怖組織，並同意深化經貿上的合作。

法新社報導，克里斯特森（Ulf Kristersson）在北大西洋公約組織（NATO）關鍵峰會於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開前向記者表示：「我們往瑞典獲正式批准加入北約邁出很大一步。這對瑞典來說是美好的一天。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天同意將瑞典加入北約的申請案提交土國國會批准。

另外發布的聲明中，概述了瑞典與土耳其之間達成的協議。

土耳其過去一直阻撓瑞典加入北約的申請案，指控斯德哥爾摩當局藏匿安卡拉當局視為恐怖分子的庫德族人士。

克里斯特森說：「艾爾段總統致力於推動盡快批准瑞典入北約的申請案。」

他又說，兩國將「繼續共同努力打擊組織犯罪與恐怖主義」，並同意「深化在經濟、貿易與投資上的合作」。

艾爾段今天也要求歐洲聯盟（EU）恢復土耳其停滯已久的入盟談判，以作為瑞典加入北約的先決條件。

克里斯特森說：「從瑞典這方面來說，我們持續提倡歐盟與土耳其間更緊密的合作。」但克里斯特森表示，瑞典沒有承諾聲明外的任何事。

瑞典入北約案仍須經由土耳其國會批准，艾爾段已同意推動批准程序。

匈牙利也尚未同意瑞典的申請案，但總理奧班（Viktor Orban）已表示他將跟隨艾爾段的腳步。

同樣也在維爾紐斯參加北約峰會的美國總統拜登向史托騰柏格致謝，他說：「我期待歡迎總理克里斯特森與瑞典成為我們的第32個北約盟國。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也在社群網站推特（Twitter）表示樂見這則「好消息」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）