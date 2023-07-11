民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲近日因申請在台北流行音樂中心辦演唱會募款遭拒，抱怨「世態炎涼」引發爭議，台北市文化局長蔡詩萍則在臉書發文力挺北流，後民眾黨台北市議員林珍羽代替柯道歉。對此，國民黨前立委陳學聖直呼，蔡詩萍「回的（得）好」、市長蔣萬安真的是選對人了。

蔡詩萍昨（10）日在臉書發文表示，自他接任文化局長以來，便秉持文化優位的原則，不碰政治、也不讓政治干擾同仁，對於這次柯文哲拿北流當政治操作的箭靶，他感到非常遺憾，不得不為同仁與北流說幾句話，「文化歸文化，這是台北城精神」。

而陳學聖同日也發文稱，蔡詩萍「回的（得）好」，陳指出，當初蔣萬安選擇蔡詩萍擔任文化局長時，曾引發黨內炸鍋，但自己一開始就力挺這項決定，因為蔡的文化、政治等背景非常適合此職務；此外，蔡的家人立場有藍有綠，在多元背景下仍能獨立思考，且深藍、深綠都曾罵蔡，代表他是一個中立、客觀，且就事論事的人，這正是現在的國民黨最需要的人才。

陳學聖還提到，前兩天參加北市府文化顧問會議時，看到一些獲聘市政顧問、但立場傾向綠營的文化界人士，站在文化面向對蔡詩萍提出建言，「唯有如此的包容、胸襟，在回應柯P酸言酸語時，才能強而有力」。