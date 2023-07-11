好市多不定期上架新產品，一名女子表示，在賣場麵包架上看到國際冠軍麵包師傅吳寶春麥方店的山型吐司，一袋2條售價135元，她買回家立刻打開品嘗，直呼超級好吃、價格親民，將其推薦給網友，不少已購買嚐鮮的會員也直呼「太好吃。」

原PO昨（10）日於臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》指出，逛賣場無意間發現販賣麵包區域，開賣吳寶春麥方店的山型黑糖核桃吐司，她看到眼睛為之一亮，立刻放入購物車結帳。

吳寶春麥方店的山型吐司讓網友讚不絕口。（圖／網友授權提供）

原PO表示，返家後抵擋不了吐司的誘惑，先切了一片嚐鮮，她大讚超級好吃、價格親民。根據她上傳的圖片，吳寶春麥方店賣的山型黑糖核桃吐司一包有兩條，售價是135元。

貼文引發網友關注，「今晚在大順店沒看到，有些失望」、「太好吃了，我有買」、「下次去會注意，謝謝分享」、「這價錢可以耶！比他店裡賣的便宜多了」、「他的麵包蠻好吃的，有經過都會買」、「今天有買到，裡面黑糖不少，核桃也有一些，只是甜了一點」、「要去買吃看看」。

但也有會員認為售價太貴，味道也不符合期待，「你是不是對價格親民有什麼誤會？」、「麵包普通又貴，沒那個價值」。