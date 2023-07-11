雖然去年上半年有振興措施帶動的高基期，詩肯第2季合併營收為5.73億元，年減僅2.3%，較第1季年減12.06%已明顯收斂，顯示營運已經回溫，累計前6月合併營收11.54億元，較去年同期衰退7.47%。

詩肯表示，6月營收中，台灣本業已經成長，雖然目前的出貨還沒有趕上去年同期，但是訂單的狀況不錯，應該已經走出上半年的低潮，至於轉投資的新加坡NOVA表現則相對較為疲弱，後市還有待觀察。

雖然主要經濟預測機構普遍看壞今年景氣，加上通膨、升息、打房因素仍在，其中被稱為史上最強打房措施的「平均地權條例」已經實施，央行針對特定地區第2戶限貸令也已上路，都可能會對房市形成衝擊，不過詩肯指出，若如外界預估，政府的政策提高投資客、和建商的持有成本，下半年房價可能出現走跌訊號，帶動自住剛需的民眾進場買房，就可望進一步帶動家具市場買氣。

截至6月底，詩肯全台門市共計達92店，詩肯表示，接下來仍會持續尋找適合店點展店，而在品牌融合後，提升營運的效益明顯，對於費用控管也有也有助益，並拉抬管理綜效。