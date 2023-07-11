一名林姓婦產科醫生先前在醫院值晚班時，順手偷走張姓整型科醫生的筆記型電腦，張男發現電腦不翼而飛報警處理，檢警依法逮獲林男。法院審理時，林男否認行竊，但法官不採信，依竊盜罪，判處拘役50天，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，林姓婦產科醫生2020年10月晚間在醫院值班時，偷偷將張姓整型科醫生放在桌上的筆電放進紙箱中，下班時抱走紙箱。隔日張姓醫生發現筆電不翼而飛報警處理，警方獲報後查出林姓醫生涉案，檢方依涉犯竊盜罪將其起訴。

法院審理時，林姓醫生否認作案，稱他帶走的紙箱中裝著的是自己的筆電及筆電保護套，但法官勘驗監視器畫面後，從外觀辨識林男放在紙箱內的物品，幾乎與張男遺失的筆電一樣。

此外，法官勘驗醫院內部行政調查結果，職業安全衛生室林姓主任證稱，當晚除了林姓醫生，並沒有其他人進出辦公室，且林姓主任也無理由誣賴林姓醫生，最終考量筆電已歸還張男，以及林姓醫生的月收20萬等情狀，依竊盜罪判處拘役50天，得易科罰金5萬元。可上訴。