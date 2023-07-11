中共海軍第43批護航編隊近日抵達非洲中西部國家加彭，進行為期4天的友好訪問。期間，共軍編隊官兵代表協助維修加彭海軍護衛艇的部分裝備，大陸專家分析稱，這不僅展現中加之間高度的政治和軍事互信，也顯示出中共海軍在遠海戰備訓練中的保障能力。

大陸《環球時報》11日引述「人民海軍」官方微信號消息稱，結束對奈及利亞的訪問後，中共海軍第43批護航編隊8日抵達加彭首府自由市，開始進行為期4天的友好訪問。

公開報導顯示，這是中共海軍時隔4年後再度訪問加彭，2018年6月，海軍第28批護航編隊曾訪問加彭。報導指稱，近年來中加兩軍在人員培訓、裝備技術、軍事衛生等領域的合作卓有成效。

「人民海軍」在發布的消息稿中透露了一個細節。當日下午編隊官兵代表前往加彭海軍MBINI號護衛艇進行參觀交流，聽取了加方海軍官兵對其海軍發展及使命任務的介紹，並協助維修了該艇部分裝備。

報導指，「協助外軍維修艦艇裝備」這一舉動並不常見。一位匿名軍事專家表示，這一細節首先表明中加兩國之間高度的政治和軍事互信；其次，這表明中共海軍在常態化的遠海任務中已具備自我保障能力。

該軍事專家表示，儘管中加艦艇型號不同，性能有所差異，但在一些通用的海軍武器裝備、動力裝置和電子設備等方面的故障診斷和修理能力上，中共海軍遠洋官兵已具備成熟的經驗。

軍事專家續指，此次中共海軍為加彭海軍維修的很大概率是動力系統或航海設備，「因為艦艇上的主動力和輔助動力基本是適用於同一原理，艦員們已經做到了一通百通」。

大陸軍事專家宋忠平也認為，這展示出中共海軍在艦艇維修和維護方面的能力，「這些艦員不僅對所在艦艇有很強的維護保障能力，還可以幫助其他國家」。他表示，這也讓此次護航編隊對加彭的友好訪問更具實際意義。

2009年6月，中加兩軍在加彭舉行了人道主義醫療救援聯合行動，這是共軍首次成建制與非洲國家舉行的雙邊軍事行動。2017年10月，中共海軍和平方舟醫院船對加彭進行友好訪問並向當地民眾提供人道主義醫療服務。2023年4月，中加兩國發表建立全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明。