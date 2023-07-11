大陸女星柳岩憑藉甜美臉蛋與E級超兇身材，自主播轉戰演藝圈後表現亮眼吸引無數，更被封為最「性感」的女主播；然而，先前她出席活動在與一名男主持人互動時，突然掉出「不明物體」，沒想到竟是個保險套，而一旁的男主持人臉瞬間僵住，事後網友替柳岩澄清，表示她當時所穿的服裝沒有地方可裝，因此認定應該是那男主持人掉出來的。

柳岩先前出席某活動時，穿著性感的花色抹胸裙，當活動過程中在和男主持人互動時，竟掉出了保險套，當時一旁男主持面露尷尬，而柳岩發現後也不好意思去撿。

柳岩出席活動時，掉出了保險套。（圖／翻攝自微博）

此事引發熱議，還有眼尖網友發現「這不就是杜蕾斯超薄的那款嗎？」此外，有網友表示，應該是那男主持人掉出來的，因為柳岩身上也沒有地方可裝，直呼；「不知道男主持帶著這個東西上台是想幹嘛！男主持人東西掉了還在裝，還想栽贓我們心目中的女神！」

事實上，柳岩在成為演員之前，她當過護理師，也做過主播，在主播圈深耕多年後，她逐漸往影視界方向轉型，從客串首部電影《畫皮》到現在，她已經出演了超過五十部影視作品，而去年她演出的《夢華錄》播出後，讓她再度受到關注。