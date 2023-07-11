民眾黨2024總統參選人柯文哲昨（10）日接受專訪時談到兩岸關係，認為不會影響到政治，比較不會起爭議的交流應該要先開始做，如開放陸生來台、觀光旅遊等，更酸民進黨既然要反中，那總統蔡英文、民進黨總統參選人賴清德以後都不應該再跑宮廟行程，「媽祖、關公、保生大帝、開漳聖王，連土地公都是外來的啊，都是大陸來的，這些全部中共同路人，有本事以後賴清德都不要去走廟」。

柯文哲昨日在網路節目《鄉民監察院》接受主持人、國民黨台北市議員李明賢專訪，談到兩岸之間的關係，柯表示很難想像兩岸之間的貿易額這麼高，占出口的40％，且我方有100萬人住在那邊，對面也有38萬陸配在這裡，可是兩個政府卻完全不講話，他忍不住吐槽「這實在是奇蹟」。

柯文哲認為，兩岸應先從不會有問題的部分開始溝通，若他有機會擔任總統，會先開放陸生來台，恢復觀光旅遊等文化交流，再來則是要通過兩岸協議監督條例，才能談貨貿與服貿，「文化、經濟、政治，文化先做，經濟開始處理，政治現在處理不了，那就以後再處理，可以做得先做」。

不過李明賢提到，日前國民黨秘書長李乾龍因宗教文化的交流而被民進黨圍剿，柯文哲則說「我覺得不需要啦」，柯嗆，宗教上的交流若要進行圍剿，那以後請賴清德跟蔡英文都不要拜媽祖，其他如關公、保生大帝、開漳聖王等，甚至連土地公也是大陸來的，「這些全部中共同路人，有本事以後賴清德都不要去走廟」。

李明賢聽完後酸「那就只能拜基督了」，柯文哲也笑回，除了基督以外，我看也沒有其他神可以拜了，「所以我是覺得，民進黨反中怎麼反得這樣心安理得？奇怪，無法理解」。