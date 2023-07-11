戴德梁行董事總經理顏炳立直言，政府在房地產市場管控是全面性的，尤其「平均地權條例」更撒下天羅地網，將炒作空間與獲利全面防堵起來，讓你不能短線操作。政府打炒房會要讓房市沒有量然後冷掉，房市「很難翻身，但也不會死掉」。

相較於政策全面防堵房市過熱，「好好退休準備平台」響應金管會資本市場藍圖，提供國人一站式退休理財規劃服務，由臺灣集保結算所、投信投顧公會、證基會、壽險公會共同主辦，國內最大基金交易平台－基富通負責執行，自2021年9月開辦以來，引導超過2萬名國人定期定額自主理財，每月扣款總金額超過1.3億元。

就投資報酬率來看，近20年來，漲幅超過10倍以上的台股基金有14檔；一點也不輸投資房地產；傳統上說「房子是啞巴兒子」，也就是說房子出租有月租金，相當於養個兒子每月送上孝養費，而且房子還不會跟你起口角、搞情緒。但隨著政策打炒房，以及房價的飆漲，持有房子的成本升高。相較於部分台股基金的亮麗報酬，「養基金」比「養房子」更省心，如果「房子是啞巴兒子」，那「基金就是聚寶盆」，但投資人一樣要慎選標的。買房子的口訣是「地段、地段、還是地段」；買基金口訣:1由大到小，從大範圍開始投資。2.由簡到繁 :先定期定額，再單筆加碼。3.穩賺為上 :越熱門的基金越要小心。