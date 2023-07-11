利機6月單月合併營收9447萬元，月增加8%、年增加9%；累計1~6月營收為4.71億，較去年同期衰退20%。利機雖年累計營收較去年同期下滑，不過，6月營收為今年單月最高紀錄，逐季復甦跡象更為明確，符合先前法說會預期。

利機表示，6月封測相關及驅動IC相關產品，單月營收水準已回到去年平均月營收之上，相較去年同期分別成長12%及31%，單一產品表現最好的是封測相關產品中的Heat Sink(均熱片)，受惠高散熱需求強勁，帶動均熱片需求向上，6月營收創新高，較5月成長42%、相關去年同期成長23%，後續成長動能強勁。

就季別來看，利機第二季單季營收2.6億，季增加23%，第二季三大主力產品均較前一季成長，驅動IC成長35%、封測相關成長21%、半導體載板成長18%，若工控、車用市況趨勢不變，加上5G wifi、車用佔比提高，法人樂觀推估，利機下半年表現優於上半年，全年仍可望成長。

另外，利機董事會已通過配發現金股利每股3.8元，配息率七成。除息交易日訂於7月24日、最後過戶日7月25日、停止過戶期間為112年7月26日至7月30日，預計8月25日完成發放。