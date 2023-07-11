俄烏戰爭爆發後，歐洲中立國奧地利的角色備受關注，即使希望能盡量取得平衡，但奧地利不願意親易放棄與俄羅斯在能源上的合作，奧地利石油暨天然氣公司OMV宣布，公司不會放棄與俄羅斯天然氣公司Gazprom簽署，供應至2040年的天然氣合約。

英國金融時報報導，OMV首席執行長Alfred Stern強調，「只要俄羅斯天然氣工業公司能夠供應天然氣，我們就會獲得天然氣。」OMV在奧地利的市佔率高達3成，最大股東是奧地利政府。

去年6月，歐盟雖然頒布禁止進口俄羅斯石油的禁令，但天然氣並沒有受到制裁，歐盟內部雖然多次討論設下進口天然氣的措施，始終無法達成共識。各國普遍考量，高通膨環境下放棄俄羅斯天然氣，可能導致能源成本飆升，讓經濟狀況更加惡化。

報導提到，德國與捷克已經將俄羅斯天然氣進口量削減至零，但奧地利在減少對俄羅斯天然氣的依賴上，並沒有採取任何行動。奧地利是價值110億歐元俄羅斯天然氣北溪二號項目的5個投資者之一。

奧地利雖然不願意放棄與俄羅斯在能源上的合作，但他們也表達加入歐洲「天空之盾」的倡議，尋求聯合防空計畫，總理Karl Nehammer表示，威脅已經升高，我們必須、也將會採取預防措施，保護我們的國家免受無人機或飛彈攻擊。