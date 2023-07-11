現年56歲的馮曉文90年代出道，因走氣質美人的路線，被封為「廣州四大美女」之一，先後出演《沖天小子》、《南帝北丐》、《方世玉與乾隆皇》，而她參演《鹿鼎記》獲封「最美蘇荃」，其後更為郭富城及張學友任MV女主角，可惜後來星途走下坡，2004年她離開香港無線電視台，逐漸淡出演藝圈。而她近日出門被網友巧遇，被大讚氣質仍在，近況隨之曝光。

近年馮曉文已淡出幕前，只能在姊妹聚會才能見到馮曉文身影，不過日前她出門買燒臘竟意外被網友捕捉，有網友在社群平台發文表示，在燒臘店外偶遇馮曉文，文中寫道：「等外帶的時候我以為叫到我，誰知道不是，是旁邊一個車裡人的外帶」，而那名在車內的顧客就是馮曉文本人。

從網友曬出的照片可見，馮曉文一身低調樸素全黑打扮出街，素顏不施脂粉，依然有氣質。馮曉文低頭專心行路，不過她似乎在想事情，只見她雙眉緊蹙、表情凝重。然而馮曉文低調打扮贏來網友稱讚，網友表示：「果然香港藝人真的低調，大陸那些人出來沒幾個保鏢不行的」。

馮曉文在路上被網友捕捉。(圖/微博)

雖然她這幾年淡出演藝圈，還是有許多網友懷念她當年的演出，有微博帳號曬出馮曉文曾出演的戲劇劇照，引起許多網友關注，紛紛留言：「有種成熟大氣的美感」、「鹿鼎記裡面好漂亮」、「記得她17、18歲在廣州唱歌，當時很受歡迎。」、「印象深刻的就是教主夫人了」