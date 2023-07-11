大陸紅星新聞11日報導，大陸多位網友7月10日在社交平台稱，當天傍晚從上海飛往北京的中國國際航空公司CA1524航班，在空中遭遇了嚴重顛簸。其中，科普博主邢立達稱，自己也是乘坐該航班飛機時遇到顛簸，「空姐和乘客被甩到了頂面」。「第一次顛簸時的提醒很重要，防止了更糟糕的情況。」

紅星新聞報導，邢立達說，顛簸結束後，乘客都坐在座椅上，飛機最終晚點時間不長，抵達原定目的地北京，受傷乘客及空服人員暫時留在機艙內，其他人正常離開機場。

據邢立達回憶，飛機上人數較多，不過並未滿座，事發時自己繫著安全帶坐在座位上觀看電影，並未受傷。他提到總共發生了兩次顛簸，在離原定抵達時間約半小時前。他回憶，飛機第一次顛簸一兩秒，不少乘客離座上廁所，空服人員通知大家坐好、扣緊安全帶，數秒後發生第二次顛簸，他感覺比較嚴重，顛簸持續幾秒時間。

邢立達指出，第二次顛簸發生時，一名乘客蹲在地上，一位空姐用手抱著乘客，而後兩人均被「甩往上方，撞破了機頂並撞碎了安全指示燈」。顛簸結束後，空服人員詢問飛機上是否有醫護人員，一位女護理師乘客幫助兩位傷者止血。邢立達稱自己所見到的傷者只有這二人，「第一次顛簸時的提醒很重要，防止了更糟糕的情況。」

紅星新聞報導，從多個平台看到，有多位網友描述了乘坐CA1524航班遇到顛簸的情況。目前，邢立達尚未得知顛簸原因。

紅星新聞就此次顛簸情況諮詢中國國際航空公司，工作人員稱目前不方便答覆。從「飛常準」查詢可知，CA1524航班確是從上海飛往北京，計畫起飛時間為7月10日14：45，抵達時間為16：55；實際起飛時間為15：24，抵達時間為17：18。