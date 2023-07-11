美國去年10月對大陸祭出晶片出口禁令，美廠輝達則為大陸推出特定版A800晶片，然而，最新消息指出，美國商務部打算加強對AI晶片出口大陸的限制措施，恐怕連A800晶片都遭到限制。根據陸媒報導，輝達在大陸市場銷售的A800晶片「一天一個價」，近期價格出現大幅上漲，短短1周漲幅飆了3成之多。

華爾街日報6月底披露，美國商務部可能最快在7月初，禁止輝達等晶片製造商在未事先取得許可證的情況下，向大陸和其他相關國家的客戶出口晶片。澎湃新聞分析指出，輝達專供給大陸的A800晶片，在無許可證的情況下恐怕也被禁售。

輝達在大陸的一家代理商透露，輝達A800晶片現在一天一個價，如果購買量多，每片價格可以來到人民幣10多萬元（超過44萬台幣），少的話沒有人民幣11萬元拿不到（超過48萬台幣），因為考慮到禁售傳聞，大家都比較惜售，這一個多禮拜以來漲幅高達20%-30%。

輝達A800系列晶片原本在大陸市場就供應緊缺，報導指出，聯想集團今年在MWC上海展上，展出搭載輝達A800晶片的高端伺服器，相關人士透露，這款伺服器供應非常緊張，現在下單需要等10個月左右才能有貨。新華三集團副總裁、運營商事業部總經理何寧則表示，搭載輝達晶片的高端伺服器，供貨週期約在30周左右。