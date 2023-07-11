受惠於持續展店，鮮食、飲品、冰品等差異化品類全面大幅成長，且活用線上線下OMO多渠道滿足顧客多元化需求，掌握端午連假與高溫商機，全家便利商店6月合併營收為84.3億元，月增0.81%，年增12.31%，創下單月歷史新高。

全家表示，六月天氣穩定高溫炎熱，夏季指數型的商品進入旺季，便利商店第一霜淇淋品牌Fami!ce推出沁爽海洋風的蘇打口味並聯名Xpark水族館，成功創造話題與翻倍業績；Let’s cafe與私品茶兩大現調飲品品牌，則主打清涼感十足的氣泡式飲品與柑橘系口味，帶動相關業績年增超過3成；其他消暑型的冷藏飲料、冰品、啤酒、酷繽沙也隨溫升而銷售暢旺。

再者，瞄準夏季開胃輕食需求，飯糰、壽司、三明治、冷麵等品類成長力道一律強勁，年增平均超過兩成。以「SOHOT炎選」品牌領軍，近年打造出便利商店中品項最多、種類最豐富的新型態熟食區，六月更獨家與王品麻辣鍋品牌「青花驕」合作，推出數10款椒香微辣口味的點心小吃，滿足夏季解熱消暑的開胃需求，也帶動整體熟食區年增超過3成。

統一超6月合併營收為261.76億元，月減1.33%，年增9.29%，為歷年同月新高，亦是單月歷史第3高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，6月把握端午連假、暑假、年中購物節等生活商機，並強化鮮食、咖啡、冰飲品、預購等類別開發差異化新品，藉由OPEN POINT生態圈與i划算、i預購、智FUN機、OPEN NOW串聯，以提供多元豐富的數位服務管道開創店外商機，滿足OMO的生活消費體驗，帶動整體營運穩健向上，轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、統一生活(康是美)、統一速達(黑貓宅急便)、上海7-ELEVEN等均挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN鮮食藉由「深化自有品牌」與「聚焦體感商機」2大作法，持續帶動各品類業績成長1~3成，台灣7-ELEVEN咖啡事業聚焦CITY系列夏季冰飲品開發，帶動相關類別業績成長超過1成，預購藉由實體店鋪串聯i預購為端午節業績最後衝刺，更因應夏季體感需求，引進消暑冰甜點、涼夏家電等結構商品，帶動相關類別業績成長1~2成。

統一超今年前6月合併營收為1530.6億元，年增10.28%，全家今年前6月合併營收為478.44億元，年增10.78%；截至6月30日止，台灣7-ELEVEN門市店數6757家，全家便利商店總店舖數達4182家。

展望7月，統一超表示，進入年度旺季，把握夏季體感、暑假出遊商機，持續以創新、精業、整合三大策略，開發差異化商品，包含霜淇淋、思樂冰、國民便當等話題新品，以創新的OMO生活體驗，將持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。

全家表示，7月進入便利商店通路傳統旺季。暑假觀光出遊熱潮帶動人潮推動整體需求之餘，將以多元化與話題聯名新品、話題行銷、虛實融合的購物管道加以對應，皆可望持續挹注業績動能。