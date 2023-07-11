周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲0.82點或0.18%，為448.47點。歐股在上周錄得近四個月最差的單周表現。
旅遊休閒股上漲1.3%，從上周4%的跌幅中反彈。該指數為上周下跌最多的板塊。
線上交易平台IG市場分析師Chris Beauchamp說，周一交易中，股市回升。上周五的悲觀氣氛有所和緩，股市試圖收復部分失土。
周一公布的資料顯示，中國六月PPI出現近七年來最快跌幅。六月的CPI也徘徊在通縮邊緣。
金屬價格下跌，業務面向中國的礦業股跌0.6%。
Hargreaves Lansdown貨幣和市場主管Susannah Streeter表示： 「中國內地的反通膨力量正在發揮作用」，「疫情解除封鎖之後，最初被壓抑的需求正在消退」。
美國在周三將公布CPI資料，預計將顯示六月通膨的放緩。
諾和諾德(Novo Nordisk)股價下跌1.1%，為歐股帶來壓力。歐洲藥品管理局(EMA)正在調查該公司的糖尿病藥物Ozempic和減肥治療Saxenda。
拜耳(Bayer)上漲1.6%，此前有報導稱，該公司可能將農業科學部門分拆上市。
瑞典房地產公司Wihlborgs Fastigheter大跌7.8%；稍早該公司公布上半年業績，並指出瑞典經濟前景的不確定性。
Scout24下跌3.1%；瑞銀下調該線上房地產平台的評級至「賣出」，理由是德國住房市場面臨壓力。
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