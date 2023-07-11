台南綽號「狀元」的47歲任姓男子9日晚間被人押走並凌虐，渾身是傷被丟包在奇美醫院急診室時，已明顯死亡，警方漏夜帶回4男2女偵訊中，據了解，到案6人當中也包括主嫌，但警方強調，整起案子的主嫌不只一人，其他還有多人在逃，目前正全力追緝中。

據了解，任男8日凌晨在安平某舞廳飲酒時遭人毆打，隨後於臉書貼文嗆聲「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。任男9日下午3點多前往永康區復國路與朋友飲酒，當晚7點多再轉往東區某燒烤店，晚間10點多被人從該燒烤店押走，載到安定區遭多人凌虐，11點被載到永康奇美醫院急診室丟包，隨後搶救不治宣告身亡。

警方漏夜追查陸續帶回4男2女，但仍有多人在逃，警方指出，整起案件包括動手凌虐、幕後策畫等不只一名主嫌，由於涉案人並未全部到案，案情仍有許多細節待拼湊，目前正全力追緝未到案者，進一步釐清案情。

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