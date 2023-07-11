112學年各就學區高中免試入學今天放榜，今年會考約有19萬名考生，15個就學區招生總名額約16.8萬個，今天上午11時公告分發結果。

教育部新聞稿指出，全國高級中等學校劃分為15個就學區，包括基北、宜蘭、桃園、竹苗、中投、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門等就學區。

112學年度高中免試入學招生簡章提列總名額20萬475名，扣除學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學、公立學校技優甄審入學及免試獨招等招生管道錄取且報到名額，未招滿的缺額則回流，15個就學區免試入學實際招生名額為16萬8217名，會考生人數為19萬8673人。

高中免試入學管道將於今天上午11時公告分發結果，考生可上各就學區免試入學委員會網站查詢，各招生學校網站也會公告榜單，錄取考生須於7月14日報到。（編輯：李亨山）1120711