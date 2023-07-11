2014年犯下夜店殺警案的易寶宏被判9年入獄，服刑3年半後獲調外役監服刑，引發譁然，民進黨總統參選人賴清德直言，該修法就修法，重罪犯應該服完徒刑，不能走旁門左道。然而，國民黨前台北市議員羅智強對賴清德這番話不以為然，並諷刺其憤怒太慢了，「想選總統了，才想到要修法？」

日前有名基層員警指出，他的警專學長就是台南殺警案死者之一，政府說挺警察，但他得知易寶宏在外役監服刑，讓他直言「學長白死了」。此事引發諸多討論，賴清德對此表示，該修法就修法，重罪犯應該服完徒刑，不能走旁門左道。法務部昨（10）日凌晨發布新聞稿強調，全力配合立法院之修法進度，持續與各朝野黨團溝通，籲請早日完成修法程序，以回應民眾期待。

對此，羅智強今發文狠批賴清德「憤怒也太慢了吧」，並強調民進黨都完全執政7年了，民進黨立委多到在立法院掉個磚都會砸到，外役監成為特權、貪污等罪犯的天堂也不是1、2天的事，要求檢討的聲浪不斷，「今天賴清德想選總統了，才想到要修法？」

羅智強透露，2020年國民黨和時代力量都曾提案修嚴外役監收犯門檻，包括貪污犯不能進外役監，當時就是被53位民進黨立委擋下來，羅智強強調，他進國會將推動修法，不讓特權犯、重罪犯、貪污犯爽用外役監。