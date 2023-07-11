樂壇歌后李玟（Co Co）5日逝世，享年48歲，她的二姊李思林Nancy證實，李玟近年深受憂鬱症所苦，同時也提到，李玟生前仍掛心同樣受憂鬱症折磨的鄭欣宜，由於鄭欣宜從4月就神隱，讓外界都很關心她的健康狀況，而和鄭欣宜同公司的歌手馮允謙表示：「欣宜身體正在康復中」狀態越來越好。

「肥肥」沈殿霞和鄭少秋的女兒鄭欣宜從4月就鬧失聯，不僅缺席2場頒獎典禮，IG最新發文停在4月26日，就沒有更新，當時她被爆是因情變搞失蹤，甚至鬧烏龍死訊，經紀人當時表示，鄭欣宜只是身體微恙，需要時間靜養，工作方面，就等她狀態恢復，希望外界給鄭欣宜時間。

如今鄭欣宜被李玟二姐爆罹患憂鬱症，讓外界都很關心她的健康狀況，對此，根據港媒《明報》報導，和鄭欣宜同公司的歌手馮允謙出席活動時表示，沒有聽說她罹患憂鬱症，「我知道欣宜身體正在康復中」，表示公司說她的狀態越來越好，就等鄭欣宜準備好，早日回歸舞台表演。

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