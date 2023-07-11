大陸《環球時報》11日報導，索羅門群島總理蘇加瓦瑞時隔4年再度訪中。中索雙方10日發表建立全面戰略夥伴關係的聯合聲明，簽署多項合作文件。華東師範大學亞太研究中心執行主任陳弘指出，蘇加瓦瑞此訪實際頂住了美西方壓力。兩國關係在這麼短時間內取得如此大提升，證明中索合作背後動能強大，條件非常符合雙方利益，恰恰是推動中國大陸和南太地區國家繼續合作的積極因素。也再次表明，基於尊重和互信互利的合作無法被破壞。

《環球時報》報導，陳弘表示，在短短4年裡，中索關係升級為全面戰略夥伴關係，可以說兩國關係發生了巨大的飛躍。關係的升級不僅僅是一種形式，更重要的是說明兩國關係本質上是雙方認可、互惠互利的。國與國之間政界和民間的往來共同鑄就了基於相互尊重、互利合作的成功典範。

法新社報導，雙方簽署了9項合作文件，其中包括有效期至2025年的《警務合作協定》。據蘇加瓦瑞辦公室發布的消息，在接下來的行程中，蘇加瓦瑞還將參觀中國大陸企業，並赴江蘇、廣東參觀訪問。

路透報導，啟程前往中國大陸前，蘇加瓦瑞曾表示，索羅門群島會在大國競爭中「保持中立」，強調基礎設施建設的重要意義，會將國家發展放在首位。

陳弘認為，索羅門群島經濟發展不平衡，首都地區相對來說發展較快。蘇加瓦瑞在出訪中國大陸前強調，索羅門群島接下來不僅要發展首都地區，而且還要重點開發首都以外的地區。中國大陸成功的減貧經驗使得中索之間的合作擁有廣闊前景。陳弘補充道，蘇加瓦瑞接下來到訪的江蘇和廣東是非常具有經濟活力的兩個地區，廣東省江門市還和索羅門群島的荷尼阿拉市結成了友好城市。蘇加瓦瑞對這兩個省的訪問本身也證明中索之間的合作走向縱深。

對於此次中索簽署《警務合作協定》，西方媒體在報導中多有提及，並像以前那樣繼續指為「中國威脅」。澳洲廣播公司稱，索羅門群島在與北京正式建交4年後，深化了雙邊夥伴關係。陳弘強調，去年中索簽署開展警務合作的協定是基於索羅門群島爆發嚴重社會騷亂，民眾生命和財產安全受到巨大威脅的情況，而美西方惡意中傷，歪曲中索警務合作的性質。這一次雙方簽署《警務合作協定》也是對美西方汙蔑中索合作的回擊。

此外，美聯社報導稱，蘇加瓦瑞此行顯示美中在南太平洋的影響力之爭正在加速，索羅門群島和中國大陸的關係升級引發美國和澳洲等國對中國大陸在南太平洋影響力的擔憂。對此，陳弘表示，美西方一直在以「零和競爭」的心態扭曲中國大陸和南太地區國家的合作。蘇加瓦瑞此次訪問中國大陸實際上頂住了美西方的壓力。陳弘表示，「兩國關係在這麼短的時間內取得如此大的提升，這證明中索合作背後的動能是強大的，條件是非常符合雙方利益的，這恰恰是推動中國大陸和南太地區國家繼續合作的積極因素。」