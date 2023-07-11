北科大資材系27名學生日前吃熱炒店，因為白飯吃不飽留負評引發爭議，鄉民紛紛熱議白飯免費是不是等於吃到飽，一名網友昨天指出，台灣有4大吃到飽假象，火鍋吃到飽不能一直點、Buffet吃到飽不能一直拿，保險理賠不能一直賠、電信網路吃到飽也不能無限使用等，原來台灣所謂的吃到飽，都不是真的。

原PO昨天在PTT發文，驚呼原來台灣的吃到飽，不是真吃到飽，包括去燒肉火鍋吃到飽不能一直點，因為每種食材都會限制份數並限制點單時間，Buffet吃到飽也不能一直拿，食物會限量且等待時間長。

原PO表示，就連保險理賠吃到飽也不能一直賠，美其名是說會損害其他保戶的權益。最後是電信網路吃到飽不能一直用，會被認為是不合常理的使用網路，都不是真吃到飽。

文章一出後，引起網友共鳴，紛紛留言「老婆餅也沒老婆，吃到飽當然不吃飽」、「笑死，你講才發現有這麽多小氣老闆」、「吃到飽餐廳，特定食物也不是時刻源源不絕」、「你就知道饗食為啥會崛起了，一堆假吃到飽」、「現在才知道喔，我吃燒肉吃到飽，蚵仔一次來兩顆，20分鐘才能點一次」、「就控單啊，以前燒肉吃到飽很常見，肉品海鮮上得慢」、「燒肉前兩輪正常肉，再來就給爛肉了呵呵」，不過也有人表示，「不知道什麼叫得寸進尺的話，真的以後白飯都付錢好了」。