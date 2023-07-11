地瓜葉是許多人都喜歡吃的平民美食，但你對它營養了解多少？台大生物產業學系老師洪泰雄分享，地瓜葉含有豐富營養素，包括膳食纖維、維生素A、C、E、鐵及鉀，有助排便、降膽固醇等功效。此外，他也提到，地瓜葉若與牛肉搭配食用，可増加強鐵質吸收；但需限鉀的腎病患者得留意，避免飲生汁。

洪泰雄在臉書專頁「洪泰雄營養教育」分享地瓜葉的好處，他表示地瓜葉又稱作「番薯葉」、「過溝菜」，是早期農業時代養豬的聖品，過去被認為只有貧窮家庭才會食用，但很多研究都發現，地瓜葉是營養價值很高的綠色蔬菜，不僅生長速度快，栽種時也不需使用農藥。

洪泰雄並分享地瓜葉的6大功效，包括富含膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，排便順暢讓糞便成形變大；富含維生素A，能護眼、增強視力；含維生素C，可避免感冒；含維生素E，可抗氧化去除自由基、降低膽固醇；含鐵質，為構成血紅素的主要成分之一，也被稱為是女性的營養素；含鉀，有助血壓控制。

洪泰雄建議，地瓜葉和牛肉搭配食用，可加強鐵質吸收。他指出，貧血是許多人都有的問題，而每100公克的地瓜葉，鐵含量就有1.5毫克，加上草酸含量很低，不會抑制人體吸收；此外，對於吃素的人，也可藉由吃地瓜葉來補鐵。但值得注意的是，由於地瓜葉高鉀，腎病患者得留意，避免飲生汁。

至於地瓜葉該如何選購及保存？根據台灣癌症基金會資料顯示，選購時可從葉面及葉梗判斷，葉形完整、葉面大、顏色青綠；葉梗呈青綠色、不硬有彈性，這樣口感吃起來才會細嫩又順口。而購買回來的地瓜葉易老，所以可先將葉面取下、去除枯黃部分後，再以廚房紙巾包裹冷藏保存即可。