近日網路流傳「開車不開窗會致命」的訊息，內容提到汽車儀錶板、沙發、空氣濾清器會釋放致癌物「苯（Benzene）」，若停在大太陽下，超過攝氏15.5度，苯會超標40倍；對此，台灣事實查核中心指出，新車內確實可測量出微量苯，但遠低於標準值，「開車不開窗會致命」的說法過於誇大。

網路流傳一則訊息指出，「汽車進口商老闆提醒，開車不開窗會致命，開車前幾分鐘千萬要開窗，否則後果很嚴重。」提醒進入車內不要馬上打開空調，應先打開車窗通風幾分鐘，因為汽車的儀錶板、沙發、空氣濾清器會釋放苯，產生毒素而致癌，若車停在大太陽下溫度超過15.5度，苯就上升到2000至4000毫克，超出允許量的40倍。

對此，台灣事實查核中心指出，苯是一種碳氫化合物，具有高度毒性，也是致癌物質，在常溫下為高度易燃、有香味的無色液體。

宜蘭大學環境工程學系教授張章堂指出，皮椅、儀錶板在製造及裝修過程中會加入溶劑，溶劑裡面含有苯，它會慢慢揮發，尤其在天氣熱的時候釋放出來；不過苯在釋放幾個月後含量會越來越少，因此，新車較有可能釋放苯，但遠低於台灣的標準值。

台灣事實查核中心總結，該傳言過於誇大，所指稱的研究並未有出處，且數據並不合理，因此為「部分錯誤」訊息。