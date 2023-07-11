2023年中日韓合作國際論壇日前在大陸山東青島召開，全球戰略合作研究院院長、韓國外國語大學教授引用小說《三國演義》的典故指，中日韓加強合作的三個「錦囊妙計」分別為戰略溝通、經貿聯通與民心相通，而如果今年內能夠舉行中日韓元首會談，將有助於三國關係的均衡發展及穩定。

大陸《環球時報》11日刊出黃載皓專文指出，中日韓三國之間的關係由中韓、中日、韓日三對兩國關係構成，而這三對關係似乎從來沒有同時向好過。最近，受到民族主義傾向、三國間利益衝突，以及國際局勢變化的影響，三國關係充滿了不可預測性和不穩定性。彼此之間本就低迷的好感度正在逐漸下降。

恰逢新冠疫情大流行結束之際，時隔4年後的7月3日，2023年中日韓合作國際論壇在青島召開。黃載皓引用小說《三國演義》中的「錦囊妙計」典故指，此次論壇主題「重振後疫情時代的中日韓合作：戰略溝通、經貿聯通、民心相通」，也與「三個錦囊」相關。

黃載皓說，第一個錦囊是戰略溝通。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅向韓國外長朴振提議一起攀爬泰山，還邀請日本外交大臣林芳正像其父親一樣為中日關係的發展作出貢獻。他認為，無論是正式或是非正式，三國之間的外交安保當事者都應該保持戰略溝通；應當為三國關係把脈、提出建議，努力促進三國關係的穩定。為了克服地緣政治風險，需要保持多種溝通管道的暢通。

黃載皓續指，第二個錦囊是經貿聯通。隨著全球供應鏈、產業網加速形成，技術霸權各自為營變得日趨激烈。儘管如此，彼此之間仍然需要建立互補的產業合作體系，營造友好的企業生存環境，以此謀求三國經濟的共同增長。雖然需要考慮各自的經濟競爭力，但同時也要加強區域內各種經濟合作。而對於啟動區域經濟的原則，三國均表示同意。

黃載皓認為，第三個錦囊是民心相通。對對方的認識問題會通過行動表現出來。如果認為威脅大於友情、挑戰大於機會，那麼彼此之間就會形成敵對關係。他強調，彼此應當透過民間民生交流，最大程度減少負面認識。面對面交流的重要性並沒有降低。對此，有很多值得推進的舉措，如地方交流、青年交流與媒體交流等。

黃載皓強調，未來中日韓三國需要維持均衡關係的外交能力，需要不負眾多期待的現實感，需要努力恢復關係，需要三國之間的和諧與共鳴。「無論是一步，還是一百步，只要向前，就是前進」。他認為，如果今年內能夠舉行中日韓元首會談，將有助於三國關係的均衡發展及穩定。