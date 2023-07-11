●高盛周一出具報告指出，印度若維持目前的經濟增長速度，其國內生產毛額（GDP）料將在2075年達到52.5兆美元，超越美國的51.5兆美元，成為僅次於中國（57兆美元）的全球第二大經濟體。根據國際貨幣基金（IMF）的數據，印度2023年GDP估將達到3.74兆美元，成為全球第五大經濟體，人均GDP將達到2600美元。高盛指出，在科技和創新等產業推動下，印度經濟具有長期的成長動能，但其官僚體系與進口稅繁多等因素將影響經濟增長。

●鴻海於10日晚間宣布終止與印度Vedanta合資興建半導體廠的合作計畫，後續將不再參與雙方合資公司的運作，未來該合資子公司將會改由Vedanta完全持有。據媒體報導，去年Vedanta與鴻海簽署協議，將在印度西部古茶拉底省（Gujarat）共同投資195億美元建造一座半導體與顯示器工廠。

●聯準會公布，5月消費者信貸年率化增幅為72億美元，創下2020年11月以來新低，並少於市場預期。以學貸和車貸為主的非循環性信貸減少13億美元，為2020年4月以來首度下跌。包括信用卡貸款在內的循環借貸增加58億美元，但增幅較前兩個月放緩。

●聯準會官員的談話使升息周期接近尾聲的預期升高，周一美元和美國債息走跌。美元指數尾盤跌0.3%，報101.98，創3周新低。尾盤美元兌日圓跌0.6%，報141.335日圓，盤中最低跌至141.32日圓，創下6月21日以來新低價。美國10年期債息一度下挫6.39個基點，報3.9918%。對利率動向較敏感的2年期債息跌8.41個基點，報4.8618%。

●沙烏地阿拉伯與俄羅斯自願減產，但升息前景不利於原油需求，周一紐約期油收跌87美分或1.18%，報每桶72.99美元。倫敦布蘭特期油收跌87美分或0.99%，報每桶77.69美元。

●市場縮手觀望美國通膨數據，周一紐約期金幾近持平，終場收跌0.08%，報每盎司1931美元。