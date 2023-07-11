檢調及移民署偵辦醫院勾結旅行社，以「假健檢」、「假醫美」名義協助大陸女子來台賣淫案，查出台北秀傳醫院、新店耕莘醫院自2018年2月至2019年11月，共協助19名陸女來台，台北地檢署11日依偽造文書、兩岸人民關係條例起訴時任台北秀傳醫院董事長陳忠雄、主任周秀青、負責管理耕莘醫院健檢的陳姓負責人、旅行社業者共15人。

檢調調查，依規定大陸人申請來台醫美健檢，以個人名義提出來台醫美申請，醫學中心的醫療收據不得低於2萬元；非醫學中心則不得低於1萬5000元。但檢調懷疑，中山醫院明知部分申請人士未達1萬5000元的來台健檢門檻，但仍開具金額足額的不實收據，協助陸人以健檢名義入境來台。

檢調查出中山醫院2016年至2019年間，與旅行社業者合謀，由旅行社提供陸客名單及代為送件，醫院再以規定的1萬5000元收費標準，在醫療收據上填載陸客名字，上傳至移民署申辦系統協助申請，通過後將入出境許可證電子檔寄送陸客憑證入境，每次可停留15日。

檢調懷疑，中山醫院在3年間約開出1萬多張醫療收據，被查獲以「假健檢，真賣淫」來台的大陸女子則有10人。檢調2021年11月、12月已約談中山醫院前院長李偉政、現任院長謝士明等多位名醫到案，訊後各以200萬元交保。

調查局及移民署持續比對相關入境資料，發現台北秀傳醫院和新店耕莘醫院疑捲入，懷疑已有10餘名陸客以不實名義申請來台，檢調及移民署去年6月展開第3波偵辦行動，兵分多路搜索，並約談台北秀傳董事長陳忠雄多人到案，訊後諭令陳忠雄200萬、台北秀傳健檢中心主任周秀青8萬元交保。

北檢今偵結台北秀傳醫院和新店耕莘醫院部分，依偽造文書、兩岸人民關係條例起訴時任台北秀傳醫院董事長陳忠雄、主任周秀青、負責管理耕莘醫院健檢的陳姓負責人、旅行社業者共15人。