國民黨總統參選人侯友宜日前首度在公開場合兩度向前高雄市長韓國瑜道歉，強調4年前對韓不夠幫忙「很歹勢」，但國民黨內「換侯」聲音未見止歇。台北市議員應曉薇表示，選舉最怕分化，如果大家能往同個方向前進，國民黨沒有被看衰的道理，只需要像前高雄市長韓國瑜說的一樣，用行動、信心打一場轟烈選戰即可。

應曉薇表示，國民黨總統提名前暗潮洶湧，提名後竟仍然暗潮洶湧，看得藍營自己眼花撩亂，樂在他黨拍手叫好。選舉最怕分化，多頭馬車後如果能同往ㄧ個方向跑，國民黨沒有被看衰的理由。

應曉薇指出，侯韓會當日她也在現場，「因爲我的眼睛沒沙子。看到的都是光明。」也因爲曾經擔任中常委，在中常會提建言很正常，造謠嫁禍有中常委要提案換侯就是假消息。

應曉薇說，選擇跟著禿子走，是她不變的選項。至於朱立倫是由全體黨員投票產生，背負的責任和壓力不言可喻，所以相信黨、相信主席就是她現在的態度。

她認為，不隨之起舞、不隨波逐流，像韓國瑜鼓勵大家的一樣，等信號一響、信號一亮，就展開閃電攻擊，打一場轟轟烈烈的勝戰即可。團結不是口號、政黨輪替不是標語、非綠大聯盟不是散沙，此時此刻國民黨需要的是用行動、信心打一場轟轟烈烈的勝戰。

應曉薇表示，侯友宜說「拍謝」，韓國瑜說「愛與包容是我不變的信念」，朱立倫當然可以說「國民黨撥雲見日大家拭目以待」。