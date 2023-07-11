隨著現代社會女力崛起，不少女性都活出自我價值，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子女、摩羯女、處女女個性強勢且非常霸氣，無論在職場或生活中，總給人一種女漢子形象，並且對她們敬畏三分，不敢隨意招惹。

▍獅子女

獅子女天生霸氣且非常強勢，她們不喜歡當嬌滴滴的公主，更喜歡當揮舞著驕傲披風的女王，無論在職場還是生活中，獅子女始終保持自己的霸氣、強勢的女漢子形象，一般人還真不敢惹，生怕得罪了就遭受獅子女的「河東獅吼」。

▍摩羯女

摩羯女有著不服輸的個性，在工作方面一直都很努力，最終也成就了她們的超強能力，有實力做底氣，摩羯女自然會比別人霸氣幾分，加上本身的強勢性格，更在職場中站穩腳步，造就了任何人都得要尊敬她們。

▍處女女

處女女追求完美且愛挑剔，對身邊人要求、標準也是極高的，加上她們強硬的做事能力、霸氣的天性，注定是讓人畏懼的女強人形象！若有人膽敢和她們唱反調，就別怪處女女開啟毒舌模式，毫不留情把對方批判得體無完膚，顏面掃地。