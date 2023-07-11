女星劉雨柔去年結束和職業格鬥選手黃育仁（Jeff）近6年婚姻，近來則是傳出新戀情萌芽，男方是小4歲的T1聯盟台鋼獵鷹隊球星胡凱翔，兩人也於日前大方公開認愛，今(11日)凌晨更曬出令人臉紅心跳的滾床單照放閃，立刻引起網友熱議。

劉雨柔先前爆出與胡凱翔熱戀，當時經紀人僅聲稱彼此只是好朋友，日前她曬出搭船出遊的同框照，只見女方倚靠在男方胸膛上，兩人不約而同對著鏡頭露出甜蜜笑容，她更是大方標記對方帳號，寫下：「都好好的～謝謝你的努力、你的改變、你的付出，謝謝你用每一次難得相聚的機會，創造一次次彼此難忘的回憶，謝謝你的生命裡有一個我的位置」，等同直接認愛胡凱翔。

沒想到劉雨柔愛得相當大方，凌晨加碼曬出和胡凱翔滾床單的照片放閃，只見胡凱翔赤裸上半身，劉雨柔則疑似穿著睡衣，露出上半身白皙肌膚，兩人趴在床上相視而笑，臉上表情藏不住甜蜜愛意，眼神更是頻頻放電，讓所有人看得臉紅心跳。

劉雨柔曬出和胡凱翔滾床單的照片放閃。（圖／lyvonne0526 IG）

而當戀情公布那刻，劉雨柔表示收到許多人的祝福，她也在限時動態向所有人致謝，只見她寫下：「AAA你們的私訊量有點嚇到我了，原來你們這麼想看到我談戀愛哦，怎麼不早說，害我以為你們比較想看我個人，嘖嘖，還是很謝謝你們啦（感覺很溫暖）謝謝你們陪伴我跨出了這一步」。