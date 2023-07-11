大陸商務部研究院前院長霍建國11日在大陸《環球時報》撰文指出，美國連續兩屆政府推動對華「脫鉤斷鏈」和極限打壓的手段處在演進變化之中，但其中一個不變的打壓重點就是集中在限制和封鎖中國高科技產業的發展上，企圖切斷中國經濟增長的動力源，對中國進行「低端鎖定」。

從美國做法可以看出，當前美國科技競爭戰略中的排他性愈發明顯，對於中國科技崛起的防範更趨升溫。這體現在川普時期推出的激進的「全面科技脫鉤戰略」以及拜登政府推出的「小院高牆」式科技競爭戰略。這兩個戰略表明美國在其領先的關鍵技術領域對中國全面脫鉤的決心是持久的，沒隨總統更替而調整。

霍建國表示，按照所謂「小院高牆」策略，美國對中國科技脫鉤的路徑如下：通過加大技術創新力度將積累的技術優勢轉化為技術性權利，對中國實施科技斷供、制約中國科技產業鏈的發展；在此基礎上，將技術性權利轉化為制度性權利，制定相關領域的技術標準、競爭規則，確立在該領域的絕對話語權，進而掌握科技治理主導權；另外，通過向中國傳播美國在科技領域的「價值觀」，擴大輿論影響力，動用「長臂管轄」手段，聯合盟友形成國際串聯，以遭受「安全威脅」為由打壓中國技術發展，導致技術政治化現象愈發明顯。

霍建國分析，當前，中方應當認清現實和未來趨勢，保持戰略定力和清醒，堅定不移地做好自己的事。

首先要保持戰略耐心和定力，相信時間在中方一邊。應該看到，中國的發展潛力仍然巨大，國際經濟格局發展的大趨勢也有利於中國，要繼續以中方為主，以靜制動，積蓄力量，從戰略高度運籌應對美全方位產業遏壓舉措。中方要善於把握節奏和規律，不主動升級和激化矛盾，以處變不驚的定力和氣魄與美周旋博弈。

其次要積極加強雙多邊外交，擴大反對「脫鉤斷鏈」的統一戰線，維護產業鏈供應鏈穩定和韌性。其中包括有針對性地抓住「印太經濟架構」貿易支柱談判無關稅減讓和市場准入等「軟肋」，加快推進中方與東協自貿協定的升級版談判，適時予以東協適度的關稅優惠和市場准入。可優先針對美設置的進口關稅高而東協出口較倚重的農業、橡膠、汽車零組件等產品實施貿易優惠措施，增強中方與東協的經濟捆綁，對衝美「印太」經濟和產業鏈遏華戰略。

第三要加快中國科技創新步伐，抓緊時間彌補短板和不足。必須清醒認識到中方在科技創新、基礎材料、高端製造、關鍵核心技術等領域與美國還存在一定差距。要做好充分預案，找到中國科技研發特別是解決「卡脖子」工程的有效路徑，盡快擺脫被動局面，構建以自身基礎研究和原始創新為基礎的全球科技創新體系，提升戰略新興產業體系中的產業鏈、供應鏈和創新鏈協同能力。

第四要堅持深化改革苦練內功，加快構建統一的大陸國內要素和資源市場，穩步推進制度性開放。以開放包容合作應對美「脫鉤」「斷鏈」「限流」。應堅持立足內需、暢通循環，從規則、制度、規模入手，積極推動落實大陸全國統一大市場，進一步優化大陸營商環境，增強與美方對華遏壓博弈的實力基礎和底氣。