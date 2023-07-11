女星楊丞琳與大陸男星李榮浩結婚多年，婚後也將演藝重心轉往大陸發展，雖然夫妻倆常因工作聚少離多，但仍會不時在社群平台上秀恩愛，感情相當甜蜜，今（11）日正逢李榮浩生日，楊丞琳也在整點發文祝老公「生日快樂」，再附上一張李榮浩咬著橘子與寵物玩親親的照片。

楊丞琳發文祝老公生日快樂。（圖／楊丞琳微博）

楊丞琳與李榮浩公開交往到結婚，每年生日她都是在第一時間發文替老公慶生，而今年也不例外，依舊於社群搶頭香放閃發文寫下「生日快樂」此外，這次還曬出李榮浩私下索吻的照片，可見他咬著橘子，想要與狗狗親親的模樣相當可愛，貼文曝光後，大批網友湧入留言區給予祝福。

事實上，楊丞琳與李榮浩結婚多年，感情依舊相當甜蜜，先前還被直擊牽手現身高鐵站，兩人在站台前分別時隔著口罩親吻，工作人員就在一旁等待，讓網友看了直呼：「戀愛8年了還是這麼甜！」、「看著這一對真的好甜啊，而且這狗糧吃的我很開心了，一直幸福了、兩個人在一起真的是十分的甜呀」、「說真的總是可以在李榮浩楊丞琳身上看到愛情的各種美好」。

即使夫妻倆經常因工作分隔兩地，僅靠語音及文字保持聯繫，李榮浩曾表示，這種相處模式是互相理解「她很理解我，我也很理解她，彼此都很理解」，楊丞琳曾說「雖然我們不常視頻（視訊），很多人可能覺得異地戀可能靠視頻解思念之愁，可我反而覺得心靈的靠近，比你看到人還要更重要，有些人同居天天見面，可是可能有一方永遠沒有安全感、沒有信任感，所以我覺得距離不是最大的問題」。